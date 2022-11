Anche Villafranca Tirrena dice No alla violenza contro le donne in occasione e successivamente al 25 novembre, la Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa è stata curata dall’amministrazione comunale creando dei pannelli con il simbolo della violenza di genere per mandare un pensiero a tutte quelle donne che hanno subito violenze e barbarie da parte di chi non è capace di amare. Oggi, domani e sempre…