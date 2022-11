Galati Mamertino – E’ stato convocato per Martedì 29 Novembre 2022 alle ore 18:30, in Sessione straordinaria e urgente, il Consiglio Comunale di Galati Mamertino per la modifica del Programma triennale delle opere pubbliche del triennio 2022/2024.

Il Piano triennale dei lavori pubblici era stato approvato nell’Adunanza Consiliare dello scorso 11 Novembre e adesso si discuterà la rettifica dell’intervento n. 13, riferito alla rinfunzionalizzazione dell’edificio, già destinato a Casa Albergo per anziani, e della porzione dell’edificio destinato a mercato coperto, per la realizzazione di una Scuola internazionale di cucina siciliana, con annessa foresteria.

L’argomento delle opere pubbliche era stato illustrato nello scorso Consiglio Comunale dal Sindaco galatese Vincenzo Amadore, il quale aveva messo in evidenza soprattutto i lavori inseriti nell’Elenco annuale 2022, che comprende: interventi al Palazzo De Spuches, il progetto “Living Lab Nebrodi” da attuare nell’Incubatore di Imprese, e i progetti di consolidamento e di messa in sicurezza del paese.

Riguardo invece alla Scuola internazionale di cucina siciliana, il Consigliere di minoranza Giuseppe Drago aveva proposto di modificarla, con la dicitura Scuola di cucina italiana per stranieri; la sua richiesta è stata avanzata, perché in Italia di Scuola per stranieri ne esiste solo una a Castiglione d’Adda, mentre di Scuole di cucina siciliana ce ne sono già una quarantina. La maggioranza, guidata dal capo gruppo Giuliana Zingales, ha proposto alla minoranza di ritirare questo emendamento, fissando una conferenza dei capi gruppo per discutere di questo argomento. Adesso, con questo Consiglio straordinario e urgente, la proposta verrà ridiscussa.

Il Consiglio Comunale discuterà anche di una variazione al Bilancio di previsione 2022/2024 e il Sindaco Amadore effettuerà la comunicazione di riattribuzione delle deleghe agli Assessori Comunali; la Giunta Municipale è confermata ed è costituita da: Antonino Virgilio (Vice-Sindaco), Antonino Baglio, Rosalia Vicario e Andrea Carcione.