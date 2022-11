Capri Leone – Le scuole di Capri Leone hanno dato vita ad un’iniziativa di sensibilizzazione, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, che ricorre ogni anno il 25 Novembre, alla presenza del Sindaco Bernadette Grasso, dell’Assessore Comunale Rosalba Todaro e del Presidente del Consiglio Caterina Lionetto (in rappresentanza di tutta l’Amministrazione).

I ragazzi, oltre a promuovere momenti di riflessione con cartelloni e video informativi, sono stati protagonisti di un flash mob. “Nei paesi civilizzati tutto ciò può sembrare anacronistico. Non è così – affermano gli amministratori -. Nel 2022 sono già 104 le donne vittime di femminicidio, ovvero una ogni tre giorni; inoltre dai dati ISTAT 8 donne su 10 non denunciano le violenze subite, spesso consumate dal partner o dal proprio ex (il 58,8% dei casi), con violenza fisica, verbale, psicologica o morale.

Molto è stato fatto in questi anni per svegliare la coscienza collettiva. Ancora tanto c’è da fare, a cominciare proprio dalle scuole o dalle famiglie, per promuovere nelle nuove generazioni un cambio culturale. Partiamo da qui per costruire una società, che nei fatti (e non solo a parole) è contro la violenza di genere“.