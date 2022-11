Rometta – A Rometta la festa degli alberi è ormai una tradizione consolidata. Anno dopo anno il Sindaco Nicola Merlino ha promosso e appoggiato ogni iniziativa volta a valorizzare la terra e tutti i doni che essa ci dà. Quest’anno la “festa degli alberi” si terrà lunedì, giorno 28, dalle ore 9:30 alle ore 12:00, presso la villa Comunale “Martina” di Rometta Marea.

Il Primo Cittadino ha sposato quelle leggi dello Stato (precisamente la n.113.1992 e la n. 10.2013) secondo le quali è fatto obbligo “per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato” ed, inoltre, è previsto anche che “la Repubblica riconosce il 21 novembre quale giornata nazionale degli alberi, al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità negli insediamenti urbani”.

“In adempimento di tale normativa -racconta il Sindaco Nicola Merlino-, sin dall’insediamento (2014) abbiamo realizzato nella parte centrale della Pineta di Rometta, provvedo preventivamente a bonificarla e mettendo anche in sicurezza un pozzo ivi esistente, il boschetto dei bambini. Con il supporto dell’associazione Vivi Rometta e la partecipazione dei ragazzi delle nostre scuole, la festa degli alberi è divenuta da allora un appuntamento fisso che ha caratterizzato tutta la nostra Amministrazione. Nel boschetto dei bambini della Pinetina, dal 2014 al 18 novembre 2019, abbiamo piantumato 363 alberelli, tanti quanti bambini sono nati a Rometta in quel periodo, saturando lo spazio e, quindi, completando il nostro boschetto.”

Nicola Merlino racconta ancora che dopo aver completato il “boschetto” della Pinetina, nel 2020 la manifestazione non è stata effettuata a causa del COVID. Nel 2021 invece è stata recuperata anche la “festa” del 2020. È stata questa l’occasione propizia per iniziare a realizzare “il boschetto dei bambini” anche nella bellissima villa Martina. Qui sono stati piantati fino ad adesso gli alberelli per i bambini nati nel 2019 e nel 2020 (40 + 34).

“Giorno 28 ne pianteremo altri 49, -dichiara il Sindaco- tanti quanti bambini sono nati a Rometta nel 2021, per un totale complessivo di altri 123.”

“Nel corso della mia sindacatura, -continua il Sindaco Merlino -a Rometta sono nati, quindi, 486 bambini, e, con gli alberelli che pianteremo lunedì, ognuno di loro avrà un alberello che porta il suo nome. Fra le gioie più grandi (credetemi!), che mi ha riservato l’Amministrazione comunale, vi sono le foto che, di tanto in tanto, i genitori dei bambini mi mandano facendomi vedere come gli alberelli ed i bambini crescono, divenendo grandi, insieme. In caso di avverse condizioni meteorologiche la festa sarà effettuata giorno 5 Dicembre, allo stesso orario, e nello stesso luogo.”