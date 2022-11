Puntuali alle 10 di stamattina sono cominciati i lavori per la sostituzione di 70 metri di condotta idrica sulla collina di Gravitelli.

Il tempo di far arrivare l’acqua nei serbatoi e i tecnici dell’Amam sono entrati in azione sfruttando la finestra meteo che ha visto il sole tornare a splendere su Messina dopo giorni di pioggia incessante. A sovrintendere ai lavori i vertici dell’azienda di viale Giostra. Dal direttore generale Salvo Puccio al presidente Loredana Bonasera.

Dalle 13 invece a secco i rubinetti di gran parte della zona centro nord di Messina, quella che riceve acqua dalla condotta adduttrice che collega il Serbatoio Montesanto al serbatoio Tremonti e che deve essere sostituita perché interessata da una copiosa perdita.

Previsioni ottimistiche da parte dei tecnici che supervisionano i lavori fanno sperare che il nome scelto per l’operazione in corso, “Messina senz’acqua e senza disagi”, possano vedere il ritorno alla normalità prima di quanto previsto. Ai messinesi non resta che sperare che sia davvero così.