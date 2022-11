Favignana – A causa del maltempo e del mare in burrasca che ha interrotto i collegamenti, una dolcissima nonnina ha “rischiato” di trascorrere da sola il giorno del suoi 101° compleanno. Così non è stato perché i Carabinieri dell’isola di Favignana hanno deciso di trascorrere con “Zia Rosina” (così chiamano affettuosamente tutti gli isolani la signora Rosina Giangrasso) quel momento speciale.

I parenti dell’anziana sono rimasti bloccati a causa del maltempo e non hanno potuto raggiungerla. Il regalo più bello lo hanno fatto i Militari dell’Arma che le hanno dispensato sorrisi, dedicato del tempo prezioso e portato la torta per festeggiare, preparata in caserma. I Carabinieri vanno spesso a trovare la nonnina, sapendo che vive da sola, semplicemente per chiedere come sta e se abbia bisogno di qualcosa.

Alla loro vista, grande è stata la gioia della signora Rosina. Una storia bella, bellissima. Auguri signora Rosina e Viva l’Arma dei Carabinieri!