ACQUEDOLCI ( ME) – VIA FRATELLI CARLOZZO, 16 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PALAZZINA a destinazione abitativa fg 6 part 119 sub 3 cat. a4, 7,5 vani rendita 317,62 piani S1- T. 1 e 2.

In Corso di liberazione piano s. occupato piani superiori liberi. Prezzo base Euro 70.040,00. Offerta minima: Euro 52.530,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 30/01/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it.

Termine presentazione offerte: 29/01/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 64/2021 PT811338 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300