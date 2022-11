Valle del Mela – Davide Fidone, Presidente del Comitato dei cittadini contro l’inquinamento nella valle del Mela; Egidio Maio, Coordinatore del Circolo Zero Waste Sicilia “A. Carmoz” e Santo Gringeri, Presidente dell’Associazione ARCI Messina APS fanno sentire la loro voce in merito alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale “Impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica” proposto da Duferco Sviluppo S.p.A. nel comune di Pace del Mela.

A tal proposito, hanno inviato una missiva all’Assessore del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana e al Dirigente generale del Dipartimento. I tre fanno riferimento alla paventata autorizzazione dell’impianto “il cui impatto ambientale – scrivono – per quanto inferiore rispetto a quello delle maggiori industrie già presenti nella Valle del Mela, comporterebbe comunque un aggravio del carico emissivo complessivo.”

Fanno riferimento in particolare al fatto che il comune di Pace del Mela ricade nell’Area ad Elevato Rischio di crisi Ambientale del Comprensorio del Mela e il sito in questione ricade nel S.I.N. “sito di bonifica di interesse nazionale di Area industriale di Milazzo”.

Una lunga lettera in cui scrivono di come tutta la Valle del Mela versi in una situazione di “grave pericolo socio-sanitario”. Fanno quindi riferimento allo studio SENTIERI, “condotto dall’Istituto Superiore di Sanità e pubblicato nel 2019 riporta nella valle del Mela il dato peggiore d’Italia: un eccesso dell’89% rispetto all’atteso”.

Proprio per questi motivi, i tre ritengono che “sarebbe grave l’autorizzazione di un ulteriore impianto inquinante come quello in oggetto, che rientra tra le industrie insalubri di I classe ai sensi del DM Sanità 5/09/1994, senza un’approfondita istruttoria capace di escludere oltre ogni ragionevole dubbio pericoli per la salute dei cittadini.” A detta loro, infatti, “tale accertamento non è stato condotto nella procedura, anche perché non è stata effettuata la valutazione, prevista dall’art. 271, comma 5, del Codice ambientale, dell’impatto cumulativo delle emissioni dell’impianto proposto con il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti nel comprensorio.”

Nella lunga missiva citano varie norme e sostanzialmente ritengono che l’impianto non possa essere autorizzato senza una preventiva valutazione dei suoi potenziali impatti cumulativi con le emissioni già autorizzate degli altri impianti del comprensorio del Mela.

Per questo motivo chiedono “di disporre, prima del rilascio dell’AIA, una effettiva valutazione dell’impatto cumulativo dell’impianto in questione, sulla base di uno studio modellistico che consideri anche gli effetti sui livelli di ozono.”