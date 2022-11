C’è molta delusione per l’annullamento della 24esima edizione della “Sagra della Castagna” a San Salvatore di Fitalia, ma la decisione dell’Amministrazione Comunale guidata da Giuseppe Pizzolante è sembrata inevitabile.

La causa che ha determinato l’annullamento del tanto atteso evento è da ricercare nelle avverse previsioni meteo che persisteranno sulla Sicilia nella giornata di sabato 26 e domenica 27 novembre, come si evince dai principali portali meteo nazionali.

“E’ Stata una scelta difficile ma doverosa per non incorrere in rischi legati alla sicurezza di quanti lavorano e partecipano alla manifestazione” ha fatto sapere il Sindaco Giuseppe Pizzolante.

“Un grazie a quanti fino ad oggi si sono adoperati per organizzare questo evento e in particolare alla Proloco di San Salvatore di Fitalia in tutte le sue componenti e alla Presidente Stefania Costante” ha concluso il primo cittadino.