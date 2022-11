Parole profonde dettate dal cuore, da un amore incondizionato provato, da sempre, dalla coraggiosa mamma Veronica La Camera per il suo piccolo Dylan.

Il bimbo è il dolcissimo Dylan Maceli, affetto da tetraparesi spastica e ipovedenza. Dylan non vede, non cammina ed ha bisogno di cure costanti. Il suo sorriso è contagioso e ti tocca il cuore. Nel 2019 si è scatenata una catena di solidarietà, per comprare un costoso macchinario per il trasporto e regalare un “Sorriso al piccolo Dylan”.

Tante le difficoltà quotidiane, gli ostacoli, le prove da superare, lo sconforto, la paura. NONOSTANTE TUTTO in casa Maceli regna da sempre l’amore e come dice una una nota locuzione latina del celebre poeta romano Publio Virgilio Marone (più comunemente noto come Virgilio) “Omnia vincit amor”, (l’amore vince su tutto).

“Caro Amore mio,

un altro anno è passato e tu diventi sempre più grande il tempo vola sotto le mie mani e io e come se rimanessi ferma a guardarlo.

Un periodo un pò stressante per noi, e da settembre che la tua salute vacilla prima polmonite durata due mesi, adesso problemi con reflusso…ma quante medicine prendi ogni giorno, alcune volte mi soffermo a pensarci e mi sento anche in colpa a somministrartele. Sto li tutto il giorno a curarti a farti l’aerosol, poi il rinowash, e dopo ancora ad aspiranti tutti i muchi mi accorgo che passano anche giornate così. Ormai non penso più a cosa potevi essere, perché con il passare del tempo anche in queste situazioni cerchi di capire quali sono le cose importanti da chiedere a Dio, e li secondo me c è solo da chiedere tanta salute per te. Tornando al nostro periodo di stress non aiutano neanche i servizi, ce n’è sempre una e il peso che portiamo noi genitori aumenta e ci rallenta la strada, per non parlare che aspettiamo il letto per i tuoi reflussi da due anni, come aspettiamo il comunicatore per far sì che tu riesca a esprimere le tue esigenze da altri due anni …cose di vitali importanza che non arrivano.

Mi accorgo sempre più che quello che si dice con quello che si mostra non vanno di pari passo, mi accorgo sempre più che questa non è la società che vogliono far passare “un’epoca rimodernata”, pronta per voi bambini, ragazzi ..ma io di pronto vedo ben poco, quando poi ancora voi venite chiamati “Handicappati” una società dove non si accorge il peso di questa parola … la legge quadro ancora vi chiama così… dove sta inclusione nel termine “Handicappato?”

Ecco questa è la società in cui viviamo e più importante mostrarsi con due calzini spaiati alla giornata dedicata alla diversità, che altro”.