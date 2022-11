Con un partecipato ed interessantissimo incontro dal titolo “Istruzione e legalità”, il comune di Sant’Agata Militello ha ricordato la figura del Generale di Brigata dei Carabinieri Antonino Fazio, nato il 24 novembre del 1926 e scomparso a Palermo nel 2015 all’età di 89 anni.

Il convengo, organizzato insieme all’istituto comprensivo “Marconi”, con la partecipazione degli alunni della stessa scuola, è stato introdotto dal sindaco Bruno Mancuso e dall’assessore Valeria Fazio, quindi, moderati da Lucia Di Fazio, sono intervenuto la figlia del Generale, Laura Fazio, con un toccante ricordo del padre sia dal punti di vista umano che professionale, il nipote del compianto ufficiale, Tuccino Sapienza, il Maggiore Marco Prosperi, comandante della Compagnia Carabinieri, ed il giornalista Giuseppe Spignola.

“E’ stato un grande onore aver ricordato la figura del Generale Antonino Fazio, santagatese illustre, grande servitore dello Stato che ha dedicato la propria vita alla famiglia ed all’Arma dei Carabinieri nella quale ha trascorso una brillante carriera, attraversando momenti particolarmente delicati della storia italiana e siciliana, con azioni valorose che gli sono valse innumerevoli importanti e meritati riconoscimenti”, ha detto il sindaco Bruno Mancuso.

“L’amministrazione comunale ricorderà il Generale Antonino Fazio come merita dedicandogli una via del centro cittadino, la cui cerimonia di intitolazione si terrà prossimamente”.

Il Generale Antonino Fazio si arruolò nel 1947 nell’Arma dei Carabinieri, solcando tutti i gradi di sottufficiale ed ufficiale fino a quello di Generale con cui si congedò nel 1984.

Una carriera militare nella quale si distinse nell’efficace servizio svolto in diversi reparti in varie Regioni d’Italia e quindi in Sicilia, affrontando brillantemente situazioni e contesti particolarmente difficili, in prima linea anche nei cosiddetti “anni di piombo”. Un servizio che gli valse il riconoscimento della Medaglia di Bronzo al Valore Civile, dopo aver salvato una donna dall’annegamento a Favignana, e l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, col grado di Grand’Ufficiale.