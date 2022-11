San Marco d’Alunzio – E’ stato convocato in Sessione ordinaria, per Martedì 29 Novembre alle ore 19:00 presso l’Aula Consiliare situata nel complesso monumentale di Badia Grande, il Consiglio Comunale di San Marco d’Alunzio per l’approvazione di due Variazioni di Bilancio e di due Debiti fuori Bilancio (riferiti a interventi di messa in sicurezza e ripristino di 3 fabbricati, e a lavori per lo Scuolabus).

Il civico consesso aluntino discuterà anche della modifica del Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, che comprende l’Elenco annuale dei lavori per l’anno 2022, e della revisione periodica e ricognizione annuale delle partecipazioni possedute al 31 Dicembre 2021.

Questi gli argomenti all’ordine del giorno, che saranno in totale 7:

1) Lettura e approvazione verbali Seduta precedente del 19 Settembre 2022;

2) Riconoscimento legittimità Debito fuori Bilancio, relativo agli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dei ruderi di 3 fabbricati vetusti e pericolanti, situati tra la Via Filarco e la Via S. Rebiba;

3) Modifica Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed Elenco annuale dei lavori anno 2022;

4) Riconoscimento Debito fuori Bilancio. Lavori di somma urgenza per risagomatura, apparecchiature, verniciature e sostituzione scritte laterali dello Scuolabus;

5) Revisione periodica delle partecipazioni – Ricognizione annuale delle partecipazioni possedute al 31 Dicembre 2021;

6) Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale del 16 Novembre 2022;

7) Variazione al Bilancio di previsione finanziario triennale 2022/2024, Competenza 2022 – Aggiornamento DUP 2022/2024 e applicazione Avanzo di Amministrazione 2021.