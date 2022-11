Messina – Comincerà il prossimo 24 gennaio il processo per dieci degli imputati del processo sui cosiddetti “cavalli di ritorno”, furti d’auto e motorino con “riscatto”, al rione Giostra.

Lo scorso luglio il gip Maria Militello aveva emesso le misure cautelari. Dei 17 imputati complessivi, sono sette quelli che hanno invece optato per il rito abbreviato e lo “sconto” di un terzo della pena. Per loro la prossima udienza di trattazione è stata fissata dal gup per il prossimo 15 dicembre.

Le accuse contestate a vario titolo sono di associazione a delinquere finalizzata al furto, ma anche ricettazione, riciclaggio e estorsione.