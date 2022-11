Nei giorni scorsi, una delegazione di MCL (Movimento Cristiano Lavoratori) di Patti insieme al presidente provinciale Fortunato Romano e il diacono Salvatore Nolasco, ha incontrato il Vescovo Guglielmo Giombanco.

L’occasione dell’incontro, per augurare al presule pattese buon lavoro per la nomina ricevuta recentemente di segretario della Conferenza Episcopale Siciliana e, allo stesso tempo, l’invito a partecipare ad un convegno organizzato in occasione del 50° anniversario dalla fondazione di MCL, in programma giorno 14 Gennaio a Tindari, sul tema del lavoro nella diocesi di Patti.

Inoltre, l’incontro è stato animato e articolato anche sull’annosa questione del precariato, del caporalato e dello sfruttamento del lavoro.

Al convegno che sarà preceduto dalla Santa Messa, prenderà parte anche l’Arcivescovo emerito Mons. Carmelo Ferraro, vescovo di Patti dal 1978 al 1988.