Frazzanò – Anche nei Comuni di Frazzanò e di Galati Mamertino viene attuato il nuovo Codice disciplinare del personale del Comparto funzioni locali, secondo gli art. 71 e 72 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro).

Il Codice è applicabile dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line dei due enti comunali interessati; nel Comune di Galati è stato anche inserito nella home page, Sezione “Codice Disciplinare”, e nell’Amministrazione Trasparente, nella sotto-Sezione di primo livello “Disposizioni generali” e nella sotto-Sezione di secondo livello “Atti generali“.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente comunale del Codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.

L’art. 71 del CCNL mette in evidenza gli obblighi dei dipendenti comunali, i quali conformano la loro condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e al rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’ente e i cittadini. Il dipendente deve collaborare con diligenza, osservando le norme del CCNL, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme, non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio, fornire tutte le informazioni nei rapporti con il cittadino, rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente, avere cura di locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti e automezzi a lui affidati, non chiedere né accettare compensi o regali in connessione con la prestazione lavorativa.

L’art. 72, invece, sottolinea le sanzioni applicate, il cui tipo ed entità sono determinati in relazione ad alcuni criteri generali. Si devono osservare: intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate; rilevanza degli obblighi violati; responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; grado di danno o pericolo causato all’Amministrazione, agli utenti o a terzi; sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore; concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro. La sanzione disciplinare, dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo, pari a quattro ore di retribuzione, si applica per: inosservanza delle disposizioni di servizio, condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti, negligenza nella cura dei locali, inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza, rifiuto di assoggettarsi a visite personali, disposte a tutela del patrimonio dell’Amministrazione, negligenza o insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati.