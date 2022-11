Il 25 novembre è la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne e l’Amministrazione Comunale di San Piero Patti, guidata dal sindaco Cinzia Marchello, aderisce alla manifestazione “Una rete per l’empowerment delle donne” organizzata dall’associazione La Clessidra- Centro antiviolenza “No al Silenzio” e dalla Cooperativa Raggio di Sole, in rete con le amministrazioni comunali di Patti e Oliveri, con gli istituti comprensivi Pirandello e Lombardo Radice di Patti e con l’ETS Gruppo Quintessenza di S. Piero Patti.

Nell’ambito della manifestazione, giunta all’ottava edizione, sabato 26 novembre nel centro sampietrino si svolgerà una serie di appuntamenti di sensibilizzazione sul tema.

All’Istituto comprensivo “Levi Montalcini” sarà presentato il concorso “Una matita per riflettere” e saranno distribuiti agli alunni dei paninetti con lo slogan “Ancora oggi per le donne la violenza è pane quotidiano”. Nel centro storico i balconi “si vestiranno” di rosso per testimoniare l’impegno dei cittadini contro la violenza di genere. Al contempo nella centralissima via P. Profeta si svolgerà l’installazione artistica “Scarpe rosse”, attraverso la quale sensibilizzare i passanti alla tematica della Giornata.

L’Amministrazione comunale sampietrina, in modo convinto, aderisce a questa iniziativa e si schiera dalla parte di quelle donne che subiscono atti di violenza e di tutta la rete di associazioni che assistono e supportano le donne in questa battaglia di civiltà. L’Amministrazione invita le cittadine e i cittadini a partecipare all’iniziativa del 26 novembre e a “vestire di rosso” i propri balconi.