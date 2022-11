Longi – L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha assegnato al Comune di Longi, per l’annualità 2022, un contributo di 5.283,94 euro per i servizi della prima infanzia 0-3 anni, che l’ente comunale utilizzerà per il servizio integrativo “Spazio gioco per bambini“.

La somma assegnata dall’Assessorato servirà per aumentare il livello di intensità del servizio “Spazio gioco“, prolungando sia la durata che l’orario giornaliero, come meglio esplicitato da una tabella del piano finanziario allegata alla proposta.

Il prospetto del progetto “Spazio gioco per bambini” prevede l’utilizzo delle cifre per risorse umane (coordinatore, educatore ed ausiliario), strutturali e strumentali, spese di gestione (spese amministrative ed utenze, materiale cancelleria, pulizie, materiale di facile consumo per attività informatiche e comunicazione), Iva e assicurazione.

L’Amministrazione Comunale longese, su proposta del Vice-Sindaco Fiorella Cirrincione, ha preso atto delle istanze pervenute, riferite al beneficio dell’esonero totale/parziale alla compartecipazione degli utenti al servizio “Spazio gioco per bambini“, approvando la relativa graduatoria. Il beneficio viene concesso a 4 utenti, con una spesa a carico del Comune di 440 euro, da imputare negli esercizi finanziari 2022 e 2023.