Pace del Mela – Ai nastri di partenza a Pace del Mela la stagione teatrale 2022/2023. Manca davvero pochissimo al primo spettacolo previsto dal cartellone che quest’anno offre degli appuntamenti davvero imperdibili.

La presentazione ufficiale del programma è avvenuta ieri sera, all’Auditorium di Pace del Mela, alla presenza del Sindaco di Pace del Mela Mario La Malfa e di Eduardo Saitta. A firmare il cartellone degli eventi anche il Presidente della Fondazione Teatro del Mela Sergio Campanella.

Il primo spettacolo in cartellone è il 5 dicembre alle 21,00, quando andrà in scena “Poubelle – la magia ogni oltre immaginazione” con Luca Lombardo. Il 14 dicembre invece Pino Insegno calcherà la scena con “30….40…50 sfumature di Pino”. Il 20 gennaio 2023 sarà la volta di “Amore sono un po’ incinta” con Marco Cavallaro. Il 24 febbraio in scena andranno Edoardo e Salvo Saitta che reciteranno in “Il giorno della civetta”. Claudio lo Terzo il 5 marzo alle 18,00 si esibirà in “Quattro”, mentre il 19 marzo sarà la volta di “Torneremo ancora” omaggio a Franco Battiato. Gran finale il 9 maggio quando Enrico Guarnieri offrirà agli spettatori tante allegre risate con “Non è vero ma ci credo.”

“Abbiamo avviato con entusiasmo questo nuovo progetto artistico -ha dichiarato il Sindaco di Pace del Mela Mario La Malfa- e quest’anno contiamo sulla grande partecipazione del nostro territorio e dei Comuni limitrofi. Avvieremo delle iniziative anche con le scuole, affinché anche i ragazzi scoprano la bellezza e la cultura che si vivono all’interno di un teatro. La nostra è una scommessa che lanciamo, perché crediamo che questa realtà debba tornare a vivere il prestigio e la visibilità che merita.”

Pace del Mela, nell’anno della ripartenza per eccellenza, punta molto sul teatro e sulla sua potenza comunicativa. Grandi nomi, grandi storie sopratutto, per una stagione teatrale che promette davvero bene. Anche lo sguardo alle scuole e la volontà di far scoprire ai ragazzi il fascino del teatro è un’iniziativa volta a far crescere sempre di più questa splendida realtà che è l’Auditorium di Pace e tutto ciò che gli gira attorno. Insomma tutto pronto per la nuova stagione teatrale di Pace del Mela.