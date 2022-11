Il Sindaco Federico Basile, il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Messina Stello Vadalà, la Dirigente AMAM Loredana Bonasera ed il Consigliere dell’amministrazione di Messina servizi Natale Cucé si sono incontrati nei locali del 19° IC “Evemero da Messina” per l’inaugurazione dell’erogatore di acqua potabile installato nell’ambito del progetto “La classe… non è plastica”.

Gli illustri visitatori, guidati dai Ciceroni delle terze classi della scuola secondaria di I grado, hanno avuto modo di visitare una scuola sempre in “Rivoluzione ed Evoluzione”. I ragazzi, con una punta d’orgoglio, hanno mostrato gli ambienti in cui quotidianamente sperimentano la “didattica del fare”, che li vede protagonisti della loro formazione culturale e umana: il “Laboratorio di Informatica”, dotato di LIM di ultima generazione e di postazioni informatiche, il “Laboratorio di Making” in cui si svolgono attività di robotica educativa e stampa 3D, il “Laboratorio linguistico mobile” utilizzato anche durante le uscite didattiche, ed infine, ma non per importanza, la nuovissima Biblioteca scolastica già operativa.

L’esibizione degli allievi di strumento musicale, guidati dai docenti strumentisti, nella colonna sonora del film “Il Postino” ha preceduto l’installazione, nel primo piano della scuola, dell’erogatore di acqua potabile, collegato alla rete idrica del comune. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti alla tutela dell’ambiente e consentirà agli alunni e a tutto il personale di ridurre, grazie all’uso di borracce di alluminio, l’utilizzo della plastica all’interno dell’Istituto.

Gli alunni, in questa “lezione” fuori dall’ordinario, hanno fatto esperienza dell’agire sinergico di scuola, territorio e istituzioni.