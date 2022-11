Il deputato regionale della Lega Pippo Laccoto è stato eletto presidente della commissione Sanità dell’Assemblea regionale siciliana con 10 voti. Guiderà l’organismo parlamentare per la seconda volta.

Laccoto era già stato presidente della VI commissione Ars nella XV legislatura regionale. “Sono pronto a lavorare alle riforme di cui la Sanità regionale necessita – afferma il presidente Laccoto. Ringrazio i colleghi che mi hanno scelto per questa funzione e già nei prossimi avremo un calendario dei lavori e i primi confronti con il governo della regione e l’assessore Giovanna Volo”.

Suo vice sarà il deputato messinese del Partito Democratico, Calogero Leanza. “Ringrazio i colleghi parlamentare per la fiducia che hanno riposto in me, all’interno di una delle commissioni più importanti del Parlamento siciliano – ha affermato – La Sanità in Sicilia è un settore estremamente complesso, nel quale bisogna agire con attenzione e grande responsabilità nell’interesse esclusivo del miglioramento dei servizi per la salute e l’assistenza dei siciliani”, commenta a margine dell’elezione il deputato dem.

“Ci sono tanti dossier aperti e situazioni che bisogna affrontare. Tra le prime questioni non più rinviabili – osserva Calogero Leanza – e per le quali prendo l’impegno già da adesso, a cominciare dalla provincia di Messina: il rilancio dell’ospedale ‘Cutroni Zodda’ di Barcellona; i gravi problemi del nosocomio di Lipari; inoltre, garantire il futuro, evitandone la chiusura, dell’importantissimo ‘Centro cardiologico pediatrico Mediterraneo’ del ‘Bambin Gesù’ dell’ospedale San Vincenzo di Taormina e risolvere la vicenda del medico di base e del pediatra a San Teodoro e Cesarò”.