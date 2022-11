Nella splendida cornice del castello Gallego, gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’istituto “G . Marconi”, guidato dalla dirigente scolastica, prof. ssa Larissa Bollaci, hanno effettuato una visita guidata alla biblioteca comunale.

L’uscita didattica si inserisce nell’ ambito delle attività organizzate dall’istituto in concomitanza con #ioleggoperchè, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. La visita dei locali, supportata dalle spiegazioni del personale, ha consentito ai ragazzi di “conoscere” la biblioteca qual e luogo fisico deputato alla raccolta e alla conservazione di libri e di comprenderne il ruolo per sviluppo di idee, il soddisfacimento di curiosità, la ricerca di informazioni.

Il tema di quest’anno “Leggere per costruire un mondo più inclusivo” ha offerto lo spunto per allestire un piccolo recital da titolo: “Musica, immagini e parole al castello Gallego”.” Lo spettacolo – afferma la prof. ssa Di Fazio- è stato concepito come una sorta di viaggio tra i generi letterari e musicali. Il viaggio è cominciato e si concluso con un omaggio allo scrittore santagatese Vincenzo Consolo, fra i più apprezzati e famosi del ‘900. La voce è stata “strumento” per leggere, recitare, cantare, ma anche occasione e momento per confrontarsi e riflettere. ”

Il lavoro è stato realizzato e coordinato dalle docenti Lucia Di Fazio, Maria Fustaneo, Tina Ruvolo e Sandra Russo, che hanno letto dei branLa parte musicale è stata curata dall’alunno Leone Araca. Presente all’evento la dottoressa Ilaria Pulejo, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sant’Agata Militello, che ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa e si è complimentata con i ragazzi per l’impegno e la passione con cui hanno animato lo spettacolo.