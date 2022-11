Capo d’Orlando – Si sono disputati questo pomeriggio i match di andata degli Ottavi di finale di Coppa Sicilia, competizione per le formazioni di Prima Categoria, che hanno visto le vittorie di Aquila Bafia, Rosmarino e Nasitana.

L’Aquila Bafia si è imposta 4-3 in trasferta sull’Orlandina, nell’incontro giocato allo Stadio Comunale “F. P. Merendino” di Capo d’Orlando. Partita scoppiettante tra le due compagini con gli ospiti che vanno a segno con Mastroieni, autore di una doppietta, Pergolizzi e Rotella; inutile per l’Orlandina la doppietta di Restifo e il gol di Lescano.

Il Rosmarino, in vetta alla classifica nel Girone D di Prima Categoria, ha operato un’incredibile rimonta sul Villabate, imponendosi per 6-4 dopo essere stato in svantaggio 0-4. La squadra di Militello Rosmarino ha rimontato nella ripresa la tripletta di Zerbo e il gol di Mazzola, attraverso il poker firmato Iuculano e le reti di Arcuri e Casella.

La Nasitana, invece, ha vinto contro il Sinagra al “Gaetano Milio” di Ficarra per 2-1, grazie alle reti di Lombardo e Maniaci; inutile per i locali il gol di Fogliani nella ripresa. Tra gli altri incontri di questo turno da segnalare la vittoria esterna 4-0 del Don Bosco 2000 contro il S. Anna Enna e il pareggio 0-0 tra Santa Venerina e Akron Savoca.