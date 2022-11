In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti il Comune di Saponara insieme alle associazioni Zero Waste Italy, Rinascenza, Vivere a colori, Rifiuti Zero Sicilia ha messo atto importanti incontri di formazione e sensibilizzazione nelle scuole del territorio saponarese.

Gli incontri formativi sono finalizzati al coinvolgimento della popolazione scolastica verso l’adozione di buone pratiche rivolte alla sostenibilità ambientale, transizione ecologica nonché ad una gestione virtuosa dei rifiuti. Un primo incontro rivolto agli alunni della scuola primaria si è svolto, con successo, nel plesso di Saponara Marittima “Papa Giovanni XXIII” .

Presenti il Sindaco Giuseppe Merlino, il Vicesindaco Santino Venuto, come Ass.alla Pubblica Istruzione, Rosalba Pino, l’Ass.alla tutela del territorio e dell’ambiente Nicola Donato, Giovanna Battaglia, sostenitrice dell’associazione Rifiuti zero, la dirigente Emilia Arena e la sua collaboratrice Rosa Pintaudi, la Presidente di Rifiuti zero Manuela Leone e gli insegnanti.

Grande entusiasmo e collaborazione da parte di tutti, dall’assessora Rosalba Pino, che ha coinvolto le scuole primarie e la scuola media di Saponara Centro, alla dirigente Arena ha subito accolto l’iniziativa e l’ha autorizzata, perché da sempre favorevole a tutte le attività di formazione e sensibilizzazione rivolte agli alunni.

Un bel primo incontro grazie alla splendida accoglienza da parte degli insegnanti di Saponara Marittima Mariella Di Bella, la Responsabile di plesso, le maestre Nina Salvo, Emanuela Zullo, Antonella Anania.

In questi giorni le maestre hanno affrontato i vari aspetti ambientali, spiegando agli alunni l’importanza degli alberi e delle piante, facendo piantare ai bambini due alberelli nell’area verde all’interno del cortile della scuola.

“La vita del pianeta dipende da noi, è nelle nostre mani e soprattutto nel nostro modo di comportarci – a dirlo è l’assessora alla Pubblica istruzione, Rosalba Pino -. Gli studenti sono il nostro futuro e devono essere formati ed educati affinché mettano in atto nella quotidiana delle buone pratiche che favoriscano il rispetto e la tutela ambientale. Dobbiamo avere cura dell’ambiente, se curiamo l’ambiente curiamo noi stessi”.