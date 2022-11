Capri Leone – E’ stato fissato per Lunedì 28 Novembre alle ore 19:00 il Consiglio Comunale di Capri Leone, con un’Adunanza che si svolgerà in Sessione ordinaria, per l’approvazione di una Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

Il civico consesso caprileonese discuterà anche del sostegno e dell’adesione alle iniziative della Coldiretti (la principale Organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo) contro il cibo sintetico; la Coldiretti deve il suo nome a Paolo Bonomi, che la fondò nel 1944 e ne fu Presidente fino al 1980.

L’Amministrazione Comunale di Capri Leone ha poi pubblicato, come di consueto, la lista dei progetti attivi e dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti sul territorio. Nell’ultimo periodo sono stati eseguiti i seguenti interventi: riparazioni alla condotta idrica, prosecuzione dei lavori di efficientamento energetico con il rinnovo dell’illuminazione pubblica, posizionamento di una nuova cartellonistica stradale, cura del verde pubblico, decespugliamento e pulizia stradale in vari punti del territorio, pulizia nel piazzale Scuole, ripristino fondo stradale in vari punti del territorio, manutenzione dei giochini di Piazza Sant’Antonio e rinnovo pavimentazione dei vicoli del borgo di Capri Leone.