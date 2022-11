Galati Mamertino – Il Responsabile del settore economico-finanziario del Comune di Galati Mamertino ha approvato l’elenco di 157 istanze, presentate dai richiedenti per partecipare al sorteggio per la nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2022/2025.

Oltre alle istanze ammesse, 9 richieste non sono state ammesse al sorteggio per la nomina del Revisore dei Conti, perché prive dei requisiti necessari per ricoprire questa funzione.

L’elenco dei candidati ad espletare il ruolo di Revisore dei Conti dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale di Galati Mamertino, allo scopo del sorteggio previsto dall’art. 10 della Legge Regionale del 17 Marzo 2016 e dall’art. 6 della Legge Regionale dell’11 Agosto 2016; il civico consesso sceglierà il nuovo Revisore, mediante un’estrazione a sorte, tra i professionisti residenti in Sicilia e iscritti nel Registro dei Revisori Legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente, e viene pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune galatese. La necessità di nominare il nuovo Revisore dei Conti dipende dal fatto che il compito dell’ex Revisore è giunto a scadenza naturale il 20 Novembre 2022; dunque bisogna procedere al rinnovo dell’Organo di revisione contabile per il successivo triennio.