Santa Lucia del Mela- Lo Juventus Club di Santa Lucia del Mela anche quest’anno avrà il suo super ospite. Sabato 2 dicembre il cielo luciese si tingerà di bianconero con Andrea Barzagli.

Appuntamento molto atteso da tutti i soci del club e non solo. Barzagli arriverà a Santa Lucia del Mela alle 19:00. Gli eventi si svolgeranno presso La Forchetta del Castello. Lì ci sarà subito un aperitivo di benvenuto e a seguire la conferenza stampa. Momento clou della serata sarà la cena con Barzagli.

“Il due dicembre avremo ospite Andrea Barzagli, -ha dichiarato Benedetto Merulla, Presidente dello Juventus Club Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela– un altro campione della Juventus, della nazionale, che ha scritto la storia. Ha vinto 8 campionati di fila. La sua carriera nella Vecchia Signora inizia nel 2010 da una squadra tedesca. Così insieme a Conte prima e Allegri poi ha iniziato a costruire la grande Juve. È stato un trascinatore, un top player in difesa insieme a Bonucci e Chiellini.

Con Buffon ha formato una difesa insuperabile. Ha giocato anche nei Mondiali del 2006 quando la Nazionale di Marcello Lippi è salita sul tetto del mondo. Ha fatto la storia a livello calcistico nazionale insomma. A Torino è stato dal 2010 al 2019 per un totale di quasi 300 partite. Per noi è un onore averlo, dopo aver avuto ospite Marchisio, un top player molto giovane che ha finito la carriera da pochissimo, e personaggi dal calibro di Paolo Rossi, Trezeguet, Montero, è davvero un onore. Portiamo avanti questa missione in onore del club. Portare ospiti di questo spessore a Santa Lucia è sicuramente un bene per la comunità.” L’evento è su prenotazione.