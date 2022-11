Barcellona – A causa della complessità degli interventi da eseguire e delle condizioni meteo avverse, i lavori di riparazione della condotta principale dell’acquedotto cittadino che serve la zona di Pozzo di Gotto proseguiranno ancora per qualche giorno.

L’impresa sta lavorano incessantemente. La condotta è stata danneggiata nei giorni scorsi dai detriti trascinati dalla saia Cappuccini. In tutta la città si potranno verificare ulteriori disagi causati dalla

riduzione/interruzione nell’erogazione. Eventuali forniture urgenti di acqua NON UTILIZZABILE per il consumo umano, erogate a mezzo autobotte, potranno essere richieste all’Autoparco, in orario d’ufficio (9-13), al telefono 090 9790866.

Per esigenze che si manifestassero al di fuori degli orari d’ufficio ci si potrà rivolgere anche alla Polizia Municipale, al numero 090 9790210, che attiverà i servizi di reperibilità. L’Amministrazione Comunale si è scusata per il disagio.