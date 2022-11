Messina – Ha documentato con foto e video sul suo profilo facebook i danni prodotti dal maltempo ad Acqualadroni.

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha subito allertato l’assessore alla protezione civile Massimiliano Minutoli, inviandogli video e foto dimostrative e chiedendo i primi interventi di soccorso. “Lunghissime ore di paura per alcuni residenti di Acqualadroni, da ieri sera e fino alle prime ore di questa mattina, per il solito e sempre più grave problema dell’erosione costiera, con il mare che ha totalmente inghiottito la strada e raggiunto alcune abitazioni -ha scritto -! Stamattina anche un autobus di ATM si è ritrovato in panne lambito dalla furia del mare”.

Immediato l’intervento dell’assessore, come riferisce lo stesso consigliere, che ricorda come “l’erosione costiera di Acqualadroni è purtroppo una problematica non nata certamente adesso – afferma Gioveni – ma ha origini ben più lontane al pari di tante altre zone del nostro litorale.

Dispiace però constatare – prosegue il consigliere – che in data 21 ottobre un comitato spontaneo del luogo e lo stesso parroco abbiano inviato una nota all’Amministrazione per denunciare questo stato di pericolo, senza però avere il necessario riscontro. Mi auguro quindi – conclude Gioveni – che almeno i gravi episodi di queste ultime ore possano fare attenzionare meglio le criticità che investono questa frazione rivierasca che il mare purtroppo rischia sempre più di fare scomparire”.