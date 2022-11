Le mareggiate non hanno risparmiato nemmeno il Lungomare di Barcellona Pozzo di Gotto.

Fortunatamente, da un primo sopralluogo, sembra che i marosi non abbiano causato ulteriori danni strutturali al marciapiede già duramente colpito durante la terribile mareggiata dell’antivigilia di Natale 2019, quando il mare divorò letteralmente una buona parte della passeggiata in località Spinesante.

Stavolta le onde si sono “limitate” a trascinare sulla carreggiata soltanto detriti e sabbia che hanno richiesto ieri sera l’intervento del personale volontario del Club Radio CB di Protezione Civile. Stamattina i mezzi d’opera hanno lavorato per liberare il tratto di Spinesante. La Polizia Locale ha transennato il tratto di Cantoni per consentire agli stessi operai di lavorare per rendere transitabile l’arteria che collega direttamente a Marchesana di Terme Vigliatore.