Dalla politica alla televisione: il santagatese Nicola Versaci, ex calciatore, allenatore di calcio e insegnante di Educazione Fisica, ma anche cantante e musicista, è il prossimo tronista over alla corte di Maria De Filippi.

Il 46enne, che vive e lavora nella provincia di Messina, ha annunciato sui suoi canali social che il prossimo gennaio sarà protagonista del trono over (caratterizzato da partecipanti di età più matura) del celebre programma di Canale 5 “Uomini e donne”.

Versaci annunciò a sorpresa la sua candidatura a Sindaco di Capo d’Orlando nelle tornate elettorali del 2006 e del 2011, ma poi dovette rinunciare per il mancato raggiungimento delle firme necessarie. Poi si candidò nella sua Sant’Agata Militello nel 2013, quando Carmelo Sottile vinse su Benedetto Caiola. Per Versaci solo 80 voti, l’1,06% delle preferenze.

Nicola Versaci ha già annunciato la candidatura alle prossime elezioni amministrative della primavera del 2023 a Sant’Agata Militello, ma nel frattempo ad attenderlo c’è un’esperienza televisiva.

“Tre anni fa i ragazzi del Sant’Agata che allenavo mi hanno iscritto di nascosto ai provini per il programma – spiega Versaci –, è stata una sorpresa per me. All’epoca andai a fare i provini ed ero stato preso, ma mio padre stava male e ho dovuto rinunciare. Quest’anno ho ricevuto un’altra email e potrò partecipare alla trasmissione, perché mio padre sta meglio”.

“Lo spirito con cui affronto questa esperienza è lo stesso che ho nella vita di tutti i giorni – ha dichiarato a MessinaToday – ovvero cercando di vivere al meglio la giornata, di fare del bene agli altri, portando un sorriso alle persone che incontro. Prenderò tutto come viene, come ho sempre fatto”.

In attesa dell’esordio in tv non ci resta che chiederci: Nicola Versaci riuscirà a trovare la donna della sua vita in tv?