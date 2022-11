E’ stato chiuso a scopo precauzionale il transito sul lungomare di Sant’Agata Militello, in particolare sul tratto di viale Pio La Torre a partire da piazzale Peppino Impastato fino all’incrocio con via Campidoglio, nella zona antistante la caserma dei Carabinieri.

La chiusura si è resa necessaria per scongiurare pericoli viste le forti mareggiate che stanno imperversando sulla zona tirrenica e che sin da stanotte stanno riversando una consistente quantità di detriti lungo la sede stradale. Sul posto gli uomini della Polizia locale che hanno transennato i varchi d’accesso alla litoranea.

Fortunatamente non si registrano danni né cedimenti sul lungomare, in particolare sotto stretta osservazione la zona di piazzale Impastato e di Villa Falcone e Borsellino già oggetto di ripetuti crolli, per cui mesi fa erano stati apposti dei massi di protezione.