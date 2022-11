Come si intuisce dal nome stesso, la ginnastica “dolce” over 65 è un’attività non traumatica molto importante per mantenersi in forma soprattutto se gli anni non sono più “verdissimi“.

A Torrenova si è svolta la prima giornata del corso di ginnastica dolce dedicato agli over 65. “Un entusiasmo travolgente quello percepito alla ripresa di un progetto vincente che da anni l’Anspi ci propone e che a causa del covid si era dovuto interrompere” ha commentato il Sindaco Salvatore Castrovinci.

“Una collaudata sinergia tra amministrazione e circolo Anspi piena di risultati in un settore cruciale del nostro comune, quello dei servizi socio-ricreativi” ha continuato il primo cittadino.

Principalmente chi ha superato i 65 anni, può incorrere in patologie a carico dell’apparato osteo-articolare (ad esempio una maggiore fragilità ossea dovuta al minor assorbimento di calcio), che possono essere contrastati con un buon tono muscolare ed esercizi regolari.

Anche la sfera socio-emotiva può prendere vigore relazionandosi con gli altri componenti del gruppo. Quindi, guadagnando in mobilità articolare, anche con l’ausilio di piccoli attrezzi, ponendo l’attenzione sulle posizioni corrette da assumere ed i loro aspetti antalgici, migliorando l’equilibrio ed il “buon umore“ generale, la ginnastica dolce over 65 è un’attività veramente importante.