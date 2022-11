Lungomare di Villafranca Tirrena invaso dai detriti stamane, a seguito della forte mareggiata ancora in corso su tutto il litorale tirrenico.

Alcuni automobilisti, ignorando l’apposita ordinanza sindacale e i relativi cartelli posizionati stabilmente in tutte le strade di accesso alla zona costiera, sono rimasti impantanati con i rispettivi veicoli tra i detriti e la sabbia depositata in strada dalle forti ondate nel corso della notte. Immediato l’intervento di un carroattrezzi e di mezzi comunali per favorire lo sgombero delle automobili in panne.

Proprio nella serata di ieri, l’amministrazione comunale, attraverso i canali social, aveva ricordato alla cittadinanza il rispetto dell’ordinanza, avvisando sulle avverse condizioni meteo delle ore successive.