Spadafora – Tutto pronto nel Comune di Spadafora per la votazione per i progetti di democrazia partecipata presentati dai cittadini.

In tutto al palazzo municipale sono giunte 8 proposte, “provenienti da associazioni Spadaforesi e privati, tutte molto interessanti!” annuncia la Sindaca Tania Venuto, che fa sapere anche che “ogni cittadino Spadaforese potrà esprimere una sola preferenza allegando un documento di riconoscimento valido”.

La domanda potrà essere portata presso il protocollo dell’ente o via email o via PE. La votazione si svolgerà da giorno 23 novembre a giorno 27 novembre fino alle ore 12:00 e potranno votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni. Si può votare uno dei progetti presentati e valutati ammissibili ai fini della destinazione dei fondi in argomento. Secondo quanto scritto, le operazioni di spoglio si svolgeranno presso l’Aula Consiliare del Comune di Spadafora, giorno 28 ore 12,00. La preferenza individuale potrà essere espressa mediante apposizione del segno X su uno soltanto dei progetti elencatinella “Scheda di partecipazione alla votazione”.

Come già detto i progetti sono otto in tutto. In particolare l’associazione Pro Loco, con Presidente Salvatore Currò, ha presentato un progetto per la fornitura di 4 pensiline. Sempre Salvatore Currò ha chiesto la fornitura di 16 panchine e cestini. L’Associazione Socio Culturale Ricreativa 19 marzo 1860, con il Presidente Aprile Pietro, hanno chiesto l’addobbo con luminarie natalizie. La neonata “U scrusciu du mari” presieduta da Tommaso La Macchia ha invece scelto la rivalorizzazione di parti del borgo di San Martino attraverso creazione di murales. Valentina Coppolino ha pensato all’installazione di 12 video-camere di sorveglianza nel Cimitero Comunale. Un intervento per il miglioramento decorativo a misura di bambino per l’Asilo Nido invece è l’idea proposta da Jessica Bottaro.

L’associazione Banda Musicale presieduta dal Geom. Antonino Scibilia ha presentato invece “Strumentando la banda”. Infine il Movimento Cristiano laboratori ha proposto una gita a Caltagirone per anziani.