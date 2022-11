Nella chiesa di Santa Caterina di Patti Marina, è stata celebrata la Santa Messa in occasione della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Alla funzione religiosa, quest’anno officiata da Padre Leonardo Maimone, hanno partecipato i rappresenti dei militari della compagnia di Patti con a capo il Tenente Colonnello Salvatore Pascariello e i relativi Comandanti delle varie Stazioni, i Carabinieri in servizio e in congedo, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, i familiari dei militari caduti in servizio e semplici cittadini.

E’ stata una celebrazione intensa e piena di significati a cui ha preso parte anche il sindaco di Patti Gianluca Bonsignore e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Durante l’omelia, Padre Maimone ha sottolineato l’importanza del significato, per ogni Carabiniere, della “Fedeltà”.

Inoltre, è stato commemorato, con il ricordo nel discorso del Ten. Col. Salvatore Pascariello, anche l’ottantunesimo anniversario della battaglia di Culqualber, in Abissinia, episodio d’armi del secondo conflitto mondiale, in cui un intero Reparto dell’Arma resistette fino allo stremo al fuoco nemico e al clima torrido e infine venne sterminato.

La funzione è stata allietata dal coro, unitosi alla celebrazione liturgica, e si è conclusa la lettura delle preghiera del Carabiniere da parte del Presidente dell’ANC di Patti Lino Tilenni e il canto dell’Inno alla Virgo Fidelis.