Per due lunghissime settimane, tra ottobre e novembre 2015, Messina restò senz’acqua a causa di una frana che spezzó la condotta idrica a Calatabiano.

Sette anni dopo, l’Unione Nazionale Consumatori annuncia che il Tribunale di Palermo ha accolto la prima class action siciliana, recependo le tesi sostenute dal sindacato dei cittadini. Il giudice ha previsto il pagamento a ciascun utente di 50 euro al giorno per i primi due giorni di quella crisi (25 e 26 ottobre) e di 100 euro al giorno per i successivi giorni (dal 27 ottobre al 31 ottobre), per un totale di 600 euro per ciascuno dei partecipanti alla class action.

