A Palazzo Longano si è tenuto l’incontro per affrontare la situazione dell’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto. L’impressione è quella che tutte le parti chiamare in causa abbiano lasciato intravedere ampia disponibilità a collaborare.

Il confronto è stato messo in piedi dal Presidente del Consiglio Comunale, Angelo Paride Pino. L’Asp ha partecipato con il Direttore Sanitario Domenico Sindoni e il Direttore del Presidio, Paolo Cardia. Presenti tutti i capigruppo consiliari e i delegati dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fials. E c’era anche il Comitato Cittadino, rappresentato dall’avvocato Rino Nania.

Un lungo confronto al termine del quale il direttore sanitario Domenico Sindoni ha spiegato che l’Asp non ha intenzione di smantellare l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, ma sta piuttosto lavorando al suo rilancio. E’ stata intanto inviata la ridefinizione della pianta organica con l’avvio delle procedure per i bandi di concorso per assumere personale medico, in particolare cardiologi e anestesisti. Le parti si aggiorneranno a ridosso o subito dopo le festività natalizie.

L’Assemblea dei tredici sindaci del Distretto Socio Sanitario D28 ha invece deciso, al termine di un’assemblea, di chiedere un incontro al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e all’Assessore Regionale alla Salute, Giovanna Volo.