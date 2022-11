E’ ancora allerta gialla sulla Sicilia. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana ha diramato un nuovo avviso.

Sono previste precipitazioni sparse, con rovesci o temporali, specie nella prima parte della giornata, sui settori centro-settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori NE, dove potranno risultare localmente diffuse. Da isolate a sparse, con rovesci o brevi temporali, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli.

Isole Eolie: cielo nuvoloso con precipitazioni sparse, con rovesci o temporali specie nella prima parte della giornata. I venti sono previsti forti dai quadranti occidentali, con residui rinforzi di burrasca in mattinata. Per quanto riguarda i mari, da agitato a molto agitato il Tirreno; agitato lo Stretto di Sicilia; molto mosso, fino a localmente agitato lo Ionio. Moto ondoso in graduale calo.