Messina – Il ciclone Poppea è arrivato sull’Italia e anche sulla Sicilia. Le forti raffiche di vento che ormai da questa mattina soffiano anche in riva allo Stretto hanno cominciato a provocare i primi disagi.

In città sono sue gli due alberi abbattuti dal vento. Uno sul viale Giostra e l’altro in via Martinez, una delle traverse che si affacciano lungo il corso Cavour. Diversi i rami spezzati. Per fortuna al momento non si segnalano danni a persone ma solo a cose. Il vento continuerà a soffiare anche nelle prossime ore.

Disagi anche lungo la A18. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve a causa del crollo di un albero che si è abbattuto su due automobili nel tratto compreso tra Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos.

