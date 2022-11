Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in un bar della centrale via Roma a San Fratello.

Ingenti i danni provocati dal rogo che è divampato in un orario in cui il locale era ancora chiuso. Il titolare, un giovane del luogo, è stato avvertito da alcuni passanti ed è subito intervenuto per provare a domare le fiamme.

Nel suo tentativo è rimasto quindi intossicato, tanto da essere poi soccorso dai sanitari del 118 che, seppur in via precauzionale viste le condizioni non preoccupanti, lo hanno trasportato all’ospedale di Sant’Agata Militello. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno poi domato il rogo e messo in sicurezza l’immobile. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Santo Stefano di Camastra. FOTO: Archivio