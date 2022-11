Le villette poste nei pressi del Palazzo Municipale di Capo d’Orlando sono attualmente interdette al passaggio pedonale a causa della caduta di grossi rami dalle palme che ne hanno sempre caratterizzato il panorama.

Un nastro bianco rosso delimita gran parte della Villa Europa, posta difronte l’ingresso del Municipio e della villetta sulla Via Francesco Crispi, sempre accanto al Comune.

I bambini che di solito affollano questi due luoghi, anche grazie alla presenza di giochi e scivoli, non possono più frequentarli al momento in quanto il transito è vietato.

I rami caduti, in effetti, sono lì, in bella mostra, da già due giorni e, oltre alle transenne ed al nastro delimitatore, ancora non si è provveduto alla loro rimozione.

È molto probabile che il crollo di alcune parti delle alte palme sia stato causato, oltre che dal forte vento di queste ore, anche dal punteruolo rosso che, in molte di loro, ne ha compromesso la stabilità.