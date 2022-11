Sconti di pena in appello nel processo di secondo grado per i due imputati giudicati nello stralcio dei due riti ordinari per l’operazione antidroga “Festa in maschera”.

Un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia che ha fatto luce su un gruppo che spacciava droga e che aveva la propria base operativa nel quartiere di Giostra. Tre gi imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Uno fu assolto in primo grado, mentre a marzo in primo grado scattarono le condanne per Giusi Stracuzzi e Orazio Margurio.

Rispetto agli 8 anni e 6 mesi di reclusione, ieri la pena per Stracuzzi è stata ridotta a 2 anni e 6 mesi oltre 9mila euro di multa, perché assolta dal reato associativo con la formula “per non aver commesso il fatto” e le sono stati revocati. Per Orazio Margurio i giudici hanno deciso la condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione, riducendo di soli due mesi la pena del primo grado, grazie ad una assoluzione parziale da un capo d’imputazione.