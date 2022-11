Galati Mamertino – Gli alunni della Scuola primaria “Nino Ferraù“, in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero di Lunedì 21 Novembre, hanno messo a dimora, nell’aiuola del cortile antistante la Scuola, un albero di ulivo donato dai Rangers International – Delegazione di Galati Mamertino.

La Giornata dell’Albero sottolinea l’importanza della difesa del verde sul nostro pianeta e vuole creare una sana coscienza ecologica; erano presenti alla manifestazione, oltre agli studenti e ai docenti delle scuole, il Sindaco galatese Vincenzo Amadore e l’Assessore Comunale Andrea Carcione.

“La Festa dell’Albero rappresenta un’occasione importante per far maturare, soprattutto nei bambini, una coscienza ambientalista e una consapevolezza ecologica – dichiara il Sindaco Amadore -. Ringrazio, pertanto, oltre ai Rangers, le docenti e il personale scolastico che hanno inteso celebrare questa giornata, che può diventare anche un’occasione concreta per compiere un’azione svolta alla difesa e all’incremento del patrimonio arboreo cittadino.

L’attenzione, mia personale e dell’intera Amministrazione Comunale, verso questi temi è massima e si concretizza con azioni di grande impatto ambientale, che porteremo avanti nel corso del nostro mandato”.