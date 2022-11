Ai tifosi del Palermo ha fatto un certo effetto vedere il campionissimo Zlatan Ibrahimovic con la sciarpa rosanero al collo, sebbene per gioco, nel siparietto andato in onda ieri sera su Canale 5 nel corso di “Striscia la Notizia” sotto la conduzione dei comici palermitani Roberto Lipari e Sergio Friscia.

“Zlatan Ibrahimovic ha firmato per il Palermo” e giù sorrisi, abbracci, con il campione svedese abbracciato dai due comici che ha partecipato divertito all’ “imboscata” tesagli da Friscia con la scusa di apporre un autografo con dedica su una copia del suo ultimo libro.

“Ibra”, 41 anni, asso a tutto tondo che ha incantato le platee internazionali con giocate uniche nel loro genere, ha infatti presentato nel corso della trasmissione il suo ultimo libro, “Adrenalina”. Ha parlato dello speciale rapporto con Mino Raiola, dell’importanza della sua famiglia. E così è arrivato il momento in cui Sergione gli ha chiesto la firma sulla copia del libro per poi esclamare, rivolto a Roberto Lipari: “Ce l’abbiamo fatta, Robé. Zlatan Ibrahimovic ha appena firmato per il Palermo!”. E così la sciarpa rosanero finisce al collo di uno Zlatan sorridente.