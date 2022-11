Capo d’Orlando – Prenderanno il via nella giornata di domani, Mercoledì 23 Novembre 2022, gli Ottavi di finale di Coppa Sicilia, competizione riservata alle formazioni di Prima Categoria.

Tra i match di andata (gli incontri di ritorno verranno disputati a campi invertiti Mercoledì 7 Dicembre) da segnalare le sfide tra Orlandina e Aquila Bafia (nella foto l’incontro disputato contro il Città di Galati in Campionato), Rosmarino e Villabate, Sinagra e Nasitana.

L’Orlandina, che si trova al decimo posto a 6 punti nel Girone C, affronterà una delle capoliste del Girone D Aquila Bafia (in testa a questo raggruppamento con 22 punti, insieme al Città di Galati), in una delle partite più attese, che si giocherà allo Stadio Comunale “F. P. Merendino” di Capo d’Orlando. Il Rosmarino, che guida il Girone C a punteggio pieno, sfiderà al Comunale “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone il Villabate, che milita nel Girone A. Infine Sinagra (Girone D) e Nasitana (Girone C) giocheranno l’andata allo Stadio Comunale “Gaetano Milio” di Ficarra.

Le altre partite di andata degli Ottavi di Coppa Sicilia saranno: Santa Venerina-Akron Savoca, S. Anna Enna-Don Bosco 2000, San Giorgio Piana-Alcamo, San Pietro Calcio-Aci e Galatea, Real Itala Franco-Monforte San Giorgio.