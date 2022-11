Ennesima beffa per un sentiero che potrebbe rappresentare un fiore all’occhiello del turismo di Capo d’Orlando. Dopo la chiusura adesso anche l’installazione di tralicci da parte di Enel per lavori di elettrodotto.

A denunciare l’accaduto Carlos Vinci durante la trasmissione “Cu c’è, c’è!” in onda la mattina dalle 8 alle 11 su Radio DOC.

“Il martoriato sentiero Goletta, che dopo tante battaglie era stato riaperto, si è visto chiudere un ulteriore passaggio da parte di un privato. Perché non risponde il Sindaco di Capo d’Orlando ad un problema così serio? Dove sono i consiglieri comunali che in passato si sono occupati della vicenda?” lo sfogo di Vinci.

“Adesso l’Enel ha realizzato una nuova traccia di pali elettrici posizionati proprio sul sentiero Goletta. Nel 2022 ancora tralicci di luce? Non poteva essere effettuato un passaggio sotterraneo? Deturpato ancora di più un patrimonio naturalistico che abbiamo difeso per decine di anni” ha commentato il responsabile dell’Associazione Mare d’Amare.

“Avevamo chiesto all’Amministrazione comunale di realizzare un intervento diverso per non modificare il paesaggio così bello ma non averci ascoltato è ancora un’ulteriore beffa e non solo per noi ma per tutti coloro che, ancora oggi, non riescono ad usufruire di un sentiero così suggestivo ed unico nel suo genere” ha concluso Carlos Vinci.