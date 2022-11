“Resuscita” la società Stretto di Messina Spa, in liquidazione dal nove anni. L’annuncio è contenuto nell’ultimo capitolato dell’elenco di provvedimenti varati dal Consiglio di Ministri ieri sera.

«Viene riattivata la Stretto di Messina Spa, in liquidazione da nove anni, nata nel 1981 per la realizzazione del Ponte fra Sicilia e Calabria». Il Governo conferma così la ferma posizione circa la realizzazione dell’imponente opera da decenni sulla bocca di tutti. E adesso ci sarà da capire quali saranno i prossimi passaggi.

La riattivazione della società Stretto di Messina era stata già annunciata da Matteo Salvini qualche giorno fa durante un evento a Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia.

UN PO’ DI STORIA – L’idea di fondare la società fu del Presidente del Consiglio dell’epoca, Francesco Cossiga, poi divenuto presidente della Repubblica. La Stretto di Messina fu costituita nel 1981 e il suo primo presidente fu il senatore messinese Oscar Andò, esponente della Democrazia Cristiana. Le sue quote erano partecipate da Iri, Ferrovie dello Strato, Anas, Regione Siciliana e Regione Calabria. Nel 2009, durante il Berlusconi quater, fu firmato un contratto per la realizzazione dell’opera con un gruppo di aziende guidate da una multinazionale italiana. Nel 2013, il Governo Monti pose in liquidazione la società, nominando commissario liquidatore Vincenzo Fortunato, ex Capo di Gabinetto del Ministero dell’Economia guidato da Giulio Tremonti. Mandato ancora attivo, almeno fino alla riattivazione della Stretto di Messina.