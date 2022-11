Il neo eletto sindaco di Tortorici, Carmelo Rizzo Nervo, ha nominato formalmente nella giornata di iera la propria giunta.

Confermata una delle due designazioni già rese note in campagna elettorale, quella di Antonella Foti, cui è stato anche attribuito il ruolo di vice sindaco. Nell’esecutivo entrano quindi Rosalba Vanadia e Sebastiano Conti Mica, primi due degli eletti della lista “Victoriosa Civitas”, e Carmelo Ciancio, anch’egli eletto in consiglio comunale. Secondo quanto già preannunciato, tutti i componenti del civico consesso nominati in giunta dovrebbero lasciare il posto per le successive surroghe con gli altri componenti della lista non eletti tra gli otto di maggioranza.

Tra loro anche Dario Paterniti Martello, l’altro già designato assessore in campagna elettorale, che potrebbe essere quindi il favorito per la presidenza del consiglio comunale. Il sindaco Carmelo Rizzo Nervo ha quindi rimandato ad una successiva determinazione l’attribuzione delle deleghe e la nomina del quinto componente dell’esecutivo.