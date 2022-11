Venetico – Il Comune di Venetico ha diramato un avviso finalizzato alla manifestazione di disponibilità alla cessione di aree idonee alla realizzazione di attrezzature sportive, commerciali o strutture turistico -ricettive.

Il Sindaco di Venetico Francesco Rizzo e Responsabile dell’UTC Ing. Carmelo Giannetto hanno firmato un avviso con quale chiedono la cessione di aree idonee alla realizzazione di strutture prevalentemente sportive. Questo al al fine di partecipare a bandi di rigenerazione urbana in primis, ma anche per migliorare gli standards urbanistici.

“La nostra intenzione -ha dichiarato a 98zero il Sindaco Francesco Rizzo- è di creare in quell’area molte attività sportive. Stiamo quindi chiedendo ai nostri cittadini se c’è qualcuno interessato a cedere il terreno che noi acquisteremo come comune.” La zona in questione è quella vicino al lago per intenderci, lì dove dovrebbe nascere anche il campo sportivo ed aree dedicate esclusivamente allo sport. Insomma un programma davvero completo quello previsto dall’Amministrazione Rizzo, che intende dare ampio respiro allo sport attraverso spazi dedicati. Nella zona in questione sorgeranno ovviamente anche dei parcheggi.

Grazie a questo avviso l’Amministrazione targata Rizzo intende vedere se c’è la disponibilità dei proprietari a cedere al comune queste aree così da creare una sorta di polo sportivo. Si tratta di un’area molto ampia, che si estende su oltre 200 mila metri quadrati, ed è situata nella zona in prossimità dell’ex ferrovia e del lago. Sempre vicino dovrebbe nascere anche la pista ciclabile di cui vi abbiamo già parlato. Il Sindaco Rizzo spiega inoltre come in queste aree, secondo il vigente Piano Regolatore, non può nascere altro che qualcosa a risvolto sportivo: sono aree infatti destinate a questo uso. La prima fase intanto è quella attuale, che prevede il reperimento dei terreni. In una fase successiva, se ci sarà la disponibilità del terreno, si provvederà a redigere il progetto ed avviare l’iter.

“Per poter manifestare il loro interesse -si legge nell’avviso- coloro che intendano riscontrare il presente avviso dovranno inviare al Comune apposita comunicazione di impegno corredata da planimetria identificativa dei luoghi recante la concreta ubicazione e consistenza degli immobili che potranno essere ceduti all’amministrazione pubblica, oltre a dettagliato report fotografico ed all’indicazione delle possibili condizioni di trasferimento”

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 12 dicembre 2022.