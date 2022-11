Geraci Siculo – Tre compleanni ultracentenari in una settimana a Geraci Siculo. A soffiare sulle candeline a tre cifre le signore Maria Rosaria Macaluso (101 anni), Gaetana Zangara (102 anni) e Giovanna Fazio (101 anni).

Attualmente in paese sono cinque le donne centenarie. Vivono in perfetta salute e lucidità mentale, spiega il sindaco Luigi Iuppa ad Ansa. Hanno una cosa in comune: una vita sempre a contatto con la natura e un’alimentazione sana.

Maria Rosaria Macaluso, sposata con Filippo Sacco, ha due figlie con cui vive. Il marito era un contadino e lei lo ha sempre aiutato nei campi. Gaetana Zangara era sposata con Stefano Sanfilippo, morto in età avanzata. Ha due figli (un uomo e una donna) e anche lei lavorava nei campi insieme al compagno di una vita. Giovanna Fazio vive da sola nonostante i suoi 101 anni. Ha tre figli e il marito, Mariano Vaccarella, era un artigiano del borgo. Morto, anche lui, in età avanzata.

Ormai da tempo Geraci Siculo è candidata a diventare la sesta “zona blu” del mondo. Si tratta delle zone in cui la speranza di vita è notevolmente superiore rispetto alla media del pianeta.